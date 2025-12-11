Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

El día en Catamarca comienza con un clima clima soleado y temperaturas frescas que alcanzarán un mínimo de 6.4°C. La humedad en horas de la mañana será notable, con un porcentaje cercano al 65%. Los vientos soplarán desde el noroeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h, por lo que se recomienda llevar una capa ligera por si hay alguna brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubladas, y se espera que la temperatura máxima llegue a los 23.7°C, ofreciendo un ambiente cálido ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el cielo permanecerá con algunas nubes, y es probable que las temperaturas desciendan gradualmente, proporcionando una velada agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:12 de la mañana y se despedirá a las 18:33 horas. Este ciclo diurno de aproximadamente diez horas promete momentos especiales tanto al amanecer como al ocaso.