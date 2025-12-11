Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima local

Clima en Ciudad De Buenos Aires: mañana

El clima de la mañana en Ciudad De Buenos Aires presentará un cielo despejado con temperaturas mínimas de 8.6°C. La probabilidad de precipitación es baja, con una humedad alcanzando el 62%. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se prevé un clima con cielo despejado. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C. La humedad se mantendrá estable, y los vientos continuarán con una velocidad media de 8 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires será a las 7:57, y el atardecer está previsto para las 17:50, permitiendo una buena ventana para actividades al aire libre antes del atardecer.