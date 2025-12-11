Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en región de Córdoba, el clima mostrará una combinación de cielo parcialmente nuboso y un ambiente fresco. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán en torno a los 7.3°C, haciendo necesario llevar un abrigo ligero al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo moderadas. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, mientras que la mínima volverá a descender ligeramente. Los vientos soplarán de manera constante a lo largo del día con una velocidad de hasta 19 km/h, lo que no representará un obstáculo significativo para quienes planeen actividades al aire libre. La humedad, alcanzando un 54%, ayudará a mitigar un poco la sensación de frescor, haciéndola más agradable para quienes disfrutan de la brisa vespertina.

Recomendaciones