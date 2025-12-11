Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Este jueves en Corrientes, el clima se presentará parcialmente nuboso en general. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en torno a los 8.2°C, con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h. Se prevé una humedad promedio de entre 44% y el clima será propicio para actividades al aire libre tempranas.

La tarde continuará con cielos parcialmente nubosos y una sensación fresca, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. Los vientos podrían intensificarse levemente, con ráfagas de hasta 19 km/h. Hacia la noche, el clima se mantendrá estable y sin precipitaciones. La puesta del sol se espera a las 18:08, momento ideal para una actividad al aire libre o simplemente para disfrutar del paisaje.

Para este jueves, el amanecer en Corrientes será a las 07:42 y el atardecer se producirá a las 18:08. Será un día equilibrado en luz, ideal para planificar actividades durante la franja diurna.