Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima hoy

El clima en Formosa hoy promete un día con condiciones mayormente estables. Para la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima que rondará los 7.9°C. A lo largo del día, los vientos se presentarán con una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad se mantendrá en un porcentaje del 96%, generando una sensación de frescura durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, anticipamos que las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol intercalados con nubes. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente, manteniendo una temperatura agradable para quienes decidan salir.