Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

jueves, 11 de diciembre de 2025, 06:01

El clima en Formosa hoy promete un día con condiciones mayormente estables. Para la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima que rondará los 7.9°C. A lo largo del día, los vientos se presentarán con una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad se mantendrá en un porcentaje del 96%, generando una sensación de frescura durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, anticipamos que las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol intercalados con nubes. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente, manteniendo una temperatura agradable para quienes decidan salir.