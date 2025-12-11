Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima y Tiempo

El clima en Jujuy para hoy estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 4.2°C, indicando un inicio de jornada fresco. Sin embargo, la sensación térmica irá aumentando paulatinamente a lo largo del día. La brisa será una constante, con rachas alcanzando hasta los 13 km/h, lo que contribuirá a suavizar un poco el ambiente fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hasta un máximo de 18.4°C. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén lluvias, lo que hace ideal el ambiente para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad puede llegar hasta el 85%, por lo que se aconseja llevar ropa liviana pero cubierta para evitar la sensación pegajosa del aire húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

Hoy, en Jujuy, el sol saldrá a las 8:01 AM y se pondrá a las 6:41 PM. Durante este tiempo, se podrán disfrutar de un día relativamente largo, perfecto para compartir al aire libre.