Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

jueves, 11 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo hoy por la mañana en Mendoza

Esta mañana en Mendoza, se prevé un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 17.5°C. Asegúrese de vestirse en capas, ya que la elevada humedad del 62% podría intensificar la sensación térmica. Además, se anticipa que los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, creando brisas suaves en gran parte de la región. Para más información sobre el clima, haga clic aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el clima en Mendoza mantendrá su tendencia de cielos parcialmente nublados. Las temperaturas continuarán relativamente estables, rondando entre 17°C y 17.5°C como máximo. Aunque se prevé una ligera disminución en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h. La visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado antes de que el sol se ponga.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Considerar llevar ropa ligera durante el día y alguna prenda de abrigo para la noche, especialmente por los cambios de temperatura y la humedad. No se prevén precipitaciones, pero siempre es bueno estar preparado frente a cambios inesperados en el pronóstico.