Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo hoy por la mañana en Mendoza

Esta mañana en Mendoza, se prevé un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima llegará a los 17.5°C. Asegúrese de vestirse en capas, ya que la elevada humedad del 62% podría intensificar la sensación térmica. Además, se anticipa que los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h, creando brisas suaves en gran parte de la región. Para más información sobre el clima, haga clic aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el clima en Mendoza mantendrá su tendencia de cielos parcialmente nublados. Las temperaturas continuarán relativamente estables, rondando entre 17°C y 17.5°C como máximo. Aunque se prevé una ligera disminución en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h. La visibilidad se mantendrá óptima, permitiendo disfrutar de un atardecer despejado antes de que el sol se ponga.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Considerar llevar ropa ligera durante el día y alguna prenda de abrigo para la noche, especialmente por los cambios de temperatura y la humedad. No se prevén precipitaciones, pero siempre es bueno estar preparado frente a cambios inesperados en el pronóstico.