Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy en Misiones, el clima se presentará algo inestable, con nubes a lo largo de la mañana que podrían dispersarse momentáneamente. Las temperaturas mínimas empezarán en alrededor de 6.8°C y podrían alcanzar hasta 18.2°C. Los vientos, moderados, soplarán a una velocidad media de 16 km/h, brindando una leve sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde, se espera que el cielo siga bastante nuboso, manteniendo la tendencia de temperaturas agradables que podrían llegar a un máximo de 18.2°C. Sin embargo, la noche podría presentar condiciones similares, destacándose por la humedad que rondará alrededor del 97%, lo que podría aumentar la sensación térmica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Dada la alta humedad y las fluctuaciones de temperatura, se recomienda vestir en capas para adaptarse fácilmente a los cambios a lo largo del día. Puede que sea necesario un abrigo ligero durante la noche debido al viento. Mantenerse hidratado también es clave para evitar malestares.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

Observaciones astronómicas indican que el sol en Misiones saldrá a las 7:30 y se pondrá a las 17:57. Mientras tanto, la luna ofrecerá un espectáculo al levantarse a las 6:56 y ocultarse a las 17:16, en una fase relativamente nueva.