Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

El clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 11 de diciembre de 2025, 06:03

Condiciones meteorológicas para la mañana en Río Negro

Hoy en Río Negro, el día comienza con un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 6.8°C. La humedad será notoria, alcanzando un 82%. Los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, proporcionando una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, se espera que las condiciones meteorológicas sigan siendo parciales nubladas, con las máximas alcanzando los 17.1°C. Aunque no se pronostica lluvia, la sensación térmica puede sentirse un poco más fría debido a la velocidad del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:33, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:51. Aproveche las primeras horas del día para disfrutar de la luz solar.