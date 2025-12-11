Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Salta esta mañana

En la mañana de este jueves 11 de diciembre de 2025, Salta se presenta con un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas del día se ubican en torno a los 3.4°C, brindando un inicio de jornada fresco. A lo largo del día, los vientos estarán presentes con una velocidad media de 8 km/h, manteniendo una ligera brisa en el ambiente. La humedad alcanzará un nivel del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán una máxima de 21.2°C, proporcionando un ambiente agradable. Al llegar la noche, se espera que el cielo siga despejado, con una temperatura que comenzará a descender. La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre.