Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Datos meteorológicos

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

En la mañana de hoy, el clima en San Juan se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 9.2°C. La humedad será notablemente alta, alcanzando un máximo de 61%. Los vientos, aunque suaves, soplarán a una velocidad de hasta 11 km/h, lo que podría generar una leve sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, las condiciones nubosas persistirán, llevando la temperatura máxima a un confortable 20.4°C. El viento se mantendrá constante, con ráfagas alcanzando los 11 km/h. Hacia la noche, el clima seguirá estable y sin probabilidad de precipitaciones, permitiendo disfrutar de una noche agradable bajo cielos mayormente limpios.

Observaciones astronómicas

Hoy en San Juan, el sol brillará desde su salida a las 08:29 de la mañana hasta su puesta a las 18:37 de la tarde. La luna, por su parte, tendrá su salida a las 17:55, con fase creciente visible, ofreciendo una oportunidad perfecta para los amantes de la astronomía de observarla durante la noche.