Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Esta mañana, el clima en San Luis se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. La humedad se mantendrá en un nivel máximo del 66%, lo que es típico para esta época del año. Los vientos soplarán desde el sudeste a una velocidad promedio de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán estables. Se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto y las temperaturas se mantengan en la misma línea, alcanzando máximas de hasta 17.7°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con rachas máximas que pueden llegar a los 22 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Debido a las previsiones de un día parcialmente nuboso, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir durante la mañana. Además, mantener la piel hidratada es crucial con niveles de humedad relativamente altos. No olvide protegerse del sol, especialmente durante las horas pico, a pesar de que el cielo esté parcialmente nublado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en San Luis será a las 8:25, y el atardecer a las 18:24, proporcionando un día de 9 horas y 59 minutos de luz solar.