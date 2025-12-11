Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima y Tiempo

Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con características variadas durante el día. Según los pronósticos, la mañana iniciará parcialmente nubosa con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Para los interesados en los detalles del clima, es importante mencionar que la humedad será un factor a considerar, alcanzando niveles de hasta el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, se espera que los cielos se mantengan parcialmente nublados, con temperaturas máximas aproximándose a los 18.5°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual puede influir en la sensación térmica y la disposición de actividades al aire libre.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. La luna, por su parte, saldrá a las 17:23 para capturar la atención de quienes disfrutan de los eventos celestiales.