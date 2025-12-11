Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

Clima Actual

Tiempo para la mañana en Tierra Del Fuego

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima se presenta con un cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de -0.6°C, con una humedad relativa del 96%, propiciando un ambiente fresco y húmedo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una sensación térmica aún más fría. No se espera precipitación en forma de lluvia ni nieve en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las temperaturas en Tierra Del Fuego alcanzarán un máximo cercano a los 2.9°C bajo un cielo mayormente nublado. El nivel de humedad se mantendrá elevado, en torno al 96%, haciendo que el ambiente se sienta un tanto húmedo. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas descendiendo ligeramente, lo que podría causar una sensación de frio más pronunciada.