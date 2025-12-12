Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima de hoy

En el día de hoy, el clima en Buenos Aires se presentará mayormente nublado. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, alcanzando un máximo de 15.7°C por la tarde. La humedad pasará por niveles altos, alcanzando un pico de hasta el 92% hacia el mediodía. Se prevé una velocidad media del viento proveniente del oeste de hasta 10 km/h, sin ráfagas mayores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielo parcialmente cubierto. La presión se mantendrá estable, y las probabilidades de precipitación se encuentran bajas, sin indicios de lluvias considerables. El viento suaviza en su intensidad, continuando desde una dirección oeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición sobre Buenos Aires a las 08:05 horas, mientras que su puesta se marcará a las 17:52 horas, ofreciendo una buena cantidad de horas de luz al día. El momento de salida de la luna está previsto para las 07:37 horas con su puesta a las 17:06 horas.