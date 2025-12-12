Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 06:00

En el día de hoy, el clima en Buenos Aires se presentará mayormente nublado. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, alcanzando un máximo de 15.7°C por la tarde. La humedad pasará por niveles altos, alcanzando un pico de hasta el 92% hacia el mediodía. Se prevé una velocidad media del viento proveniente del oeste de hasta 10 km/h, sin ráfagas mayores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo de cielo parcialmente cubierto. La presión se mantendrá estable, y las probabilidades de precipitación se encuentran bajas, sin indicios de lluvias considerables. El viento suaviza en su intensidad, continuando desde una dirección oeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición sobre Buenos Aires a las 08:05 horas, mientras que su puesta se marcará a las 17:52 horas, ofreciendo una buena cantidad de horas de luz al día. El momento de salida de la luna está previsto para las 07:37 horas con su puesta a las 17:06 horas.