Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Condiciones del clima en la mañana

En la mañana de hoy en Catamarca, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 6.4°C y 11°C. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo del 65%. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 21 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con temperaturas aumentando hasta los 23.7°C. La humedad seguirá siendo un factor relevante, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Los vientos podrían disminuir ligeramente, manteniendo una velocidad media de 18 km/h.

Al caer la noche, los cielos seguirán mostrando nubosidad con una ligera disminución de temperatura hacia los 15°C. La visibilidad será buena, y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en Catamarca saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33. Estos horarios son indicativos para aquellos que deseen planificar actividades al aire libre o estén interesados en observar el comportamiento astronómico del día.