Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Para Chubut, las primeras horas de la jornada estarán marcadas por un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7.3°C y los 14.7°C. El viento por la mañana soplará con ráfagas de hasta 31 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica baje.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, se mantendrá el clima con temperaturas alcanzando un máximo de 14.7°C. Se recomienda estar preparados para ráfagas de viento que pueden alcanzar velocidades de hasta 52 km/h. Durante la noche, el pronóstico es que las temperaturas desciendan nuevamente, preparándonos para una velada fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Se aconseja llevar ropa abrigada durante las primeras horas del día y en la noche tarde. El viento podría incrementar la sensación de frío. No se esperan precipitaciones, por lo que actividades al aire libre podrían llevarse a cabo sin problemas. Aprovechar la luz del día y abrigarse adecuadamente serán claves para disfrutar del tiempo en Chubut hoy.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. Por lo tanto, tener en cuenta estas horas puede ser útil para planificar actividades exteriores o aprovechamiento de la luz solar.