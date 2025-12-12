Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Hoy

En Clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires, la mañana inicia con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán de los 8.6°C a los 16°C. La humedad se espera en torno al 62%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 8 km/h, generando un ambiente fresco al amanecer. Es importante considerar estas condiciones al planificar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el tiempo mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 8 km/h. Aunque la temperatura máxima no superará los 16°C, el ambiente se tornará más cálido en comparación con las primeras horas del día. La humedad permanecerá estable, proporcionando una sensación de clima agradable. No se anticipan precipitaciones, lo que convierte la jornada en una oportunidad ideal para disfrutar actividades al aire libre, siempre teniendo presente las condiciones del viento.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Aconsejamos a los ciudadanos de Buenos Aires vestirse en capas, ya que la variabilidad de temperatura a lo largo del día puede requerir adaptaciones en la vestimenta. Además, aunque la probabilidad de lluvia es baja, siempre es útil estar preparado para cambios inesperados en las condiciones del tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:57, mientras que el ocaso será a las 17:50. Estos datos son cruciales para quienes dependen de la luz natural para sus actividades diarias. Planifique sus compromisos teniendo en cuenta estas horas iluminadas.