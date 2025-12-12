Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima diario

Este clima resulta de particular interés hoy en Córdoba. La jornada comienza con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C. Durante la mañana, la humedad alcanza el 54%, generando una atmósfera ligera perfecta para actividades al aire libre. Aunque las posibilidades de precipitación son bajas, no se descarta un ligero descenso térmico en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para el resto del día, el cielo continuará con intervalos nubosos. La temperatura máxima ascenderá a 21.9°C, ofreciendo un clima templado en la ciudad. Los vientos del noroeste alcanzarán una velocidad promedio de 19 km/h, manteniendo la jornada con una sensación agradable. Pero hay que tener en cuenta que, hacia la noche, la brisa podría intensificarse, con posibles soluciones cerca de 23 km/h, por lo que es prudente asegurar elementos ligeros y preparar ropa abrigada para la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es recomendable llevar un paraguas ligero por la nubosidad variable. También, es aconsejable proteger la piel con bloqueador solar aún bajo nubes y mantenerse hidratado, especialmente si se practican deportes al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El tiempo de salida del sol es a las 08:12 y se ocultará nuevamente a las 18:21, trayendo consigo la que puede ser una magnífica oportunidad para observar las estrellas, debido a la baja contaminación lumínica durante la noche.