Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Actual

El pronóstico del tiempo para este viernes 12 de diciembre de 2025 en Corrientes muestra que el clima por la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 8.2°C. A lo largo de la mañana, no se espera precipitación, por lo cual es un buen momento para salir a hacer actividades al aire libre. Asegúrese de sacar provecho del clima matutino visitando este enlace para obtener más detalles y recomendaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, la situación climática continuará con similares condiciones. Se estima que las temperaturas máximas alcanzarán los 18.8°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. A pesar de que no hay lluvia en el pronóstico, los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad relativa del ambiente llegará hasta un 94%, lo cual es bastante elevado. Es recomendable vestir prendas ligeras pero tener un abrigo a mano por los posibles cambios de temperatura en la noche.