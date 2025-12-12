Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 06:02

Para este viernes, el clima en Formosa presenta un panorama de nubes dispersas por la mañana, con temperaturas que comienzan en 7.9°C. Los vientos serán leves, alcanzando hasta 9 km/h, de dirección variable. La humedad máxima del día ascenderá a un 96%, manteniendo el ambiente fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las condiciones continuarán con cielo nuboso y una temperatura máxima que llegará a 20.5°C. Los vientos se mantendrán en una media de 9 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se estima en un 0%, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre. Ya entrada la noche, el clima sigue sin cambios significativos, con cielos parcialmente nublados y sin registro de lluvias, prestando un ambiente agradable.