Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima hoy

Para este viernes, el clima en Formosa presenta un panorama de nubes dispersas por la mañana, con temperaturas que comienzan en 7.9°C. Los vientos serán leves, alcanzando hasta 9 km/h, de dirección variable. La humedad máxima del día ascenderá a un 96%, manteniendo el ambiente fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las condiciones continuarán con cielo nuboso y una temperatura máxima que llegará a 20.5°C. Los vientos se mantendrán en una media de 9 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se estima en un 0%, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre. Ya entrada la noche, el clima sigue sin cambios significativos, con cielos parcialmente nublados y sin registro de lluvias, prestando un ambiente agradable.