Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 06:02

El clima en Jujuy durante la mañana

Durante la mañana de este viernes, el clima en Jujuy estará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, lo que indica un ambiente fresco. Se espera una velocidad promedio del viento de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad se mantendrá cercana al 46%, aportando una sensación térmica algo fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 18.4°C. No se prevén lluvias, por lo que la probabilidad de precipitación es nula. Sin embargo, la intensidad del viento podría aumentar, promediando los 10 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h.

También podría interesarte
Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases y cuáles son las fechas del calendario escolar en Argentina

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases y cuáles son las fechas del calendario escolar en Argentina

Superclásico en Copa Argentina 2026: cuándo podría darse un cruce entre Boca y River

Superclásico en Copa Argentina 2026: cuándo podría darse un cruce entre Boca y River

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer en Jujuy se producirá a las 08:01, mientras que el atardecer está previsto para las 18:41, ofreciendo un día con una duración de 10 horas y 40 minutos de luz solar.