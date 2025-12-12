Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Jujuy

El clima en Jujuy durante la mañana

Durante la mañana de este viernes, el clima en Jujuy estará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, lo que indica un ambiente fresco. Se espera una velocidad promedio del viento de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad se mantendrá cercana al 46%, aportando una sensación térmica algo fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 18.4°C. No se prevén lluvias, por lo que la probabilidad de precipitación es nula. Sin embargo, la intensidad del viento podría aumentar, promediando los 10 km/h con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer en Jujuy se producirá a las 08:01, mientras que el atardecer está previsto para las 18:41, ofreciendo un día con una duración de 10 horas y 40 minutos de luz solar.