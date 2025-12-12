Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima en La Pampa

Condiciones climáticas para la mañana

En la mañana de este viernes, el clima en La Pampa estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.1°C. La humedad relativa será considerable, alcanzando un máximo del 79%. Se espera que la velocidad del viento llegue a los 14 km/h, aportando una ligera sensación fresca al ambiente. El clima de la mañana no incluye precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre bajo el cielo pampeano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El viento soplará con mayor fuerza, llegando a ráfagas de hasta 29 km/h. Las condiciones climáticas serán ideales para actividades vespertinas y nocturnas, dado que no hay pronóstico de lluvia. Es recomendable usar ropa ligera pero algo abrigada, considerando la velocidad del viento en la región.