Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima en el día

Pronóstico para la mañana en La Rioja

El estado del clima en La Rioja en la mañana será parcialmente nuboso con una leve probabilidad de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 21.1°C, siendo un día bastante agradable. Los vientos soplarán con velocidades de hasta 10 km/h, lo cual no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, continuarán las condiciones parcialmente cubiertas con una ligera baja en las temperaturas, que se mantendrán alrededor de los 21.1°C. La tarde presentará vientos de hasta 21 km/h, aumentando la sensación de frío, especialmente en zonas abiertas. La humedad relativa del aire se situará en torno al 40%, lo que ayudará a que la jornada sea menos densa y más llevadera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto a las 07:47, mientras que la puesta de sol será a las 18:35. Esto permite disfrutar de una buena cantidad de horas de luz durante todo el día, ideal para actividades al aire libre.