Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Hoy en Mendoza, esperamos un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 6.6°C y una máxima que alcanzará los 17.5°C. Durante la mañana, el clima estará principalmente nublado, pero con pequeñas aperturas de sol. La humedad relativa será alta, alcanzando aproximadamente un 62%, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo real. Además, el viento tendrá presencia a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h, lo que dará una ligera frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas continuarán frescas, rondando los 17°C. Mientras tanto, hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin indicios de precipitaciones. La humedad disminuirá ligeramente, pero aún será notable. El viento continuará a una velocidad moderada, permitiendo una atmósfera agradable y ventilada.