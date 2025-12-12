Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, el clima en Misiones presentará cielos parcialmente nubosos durante el inicio del día. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.8°C, asegurando un amanecer fresco y agradable. La humedad alcanzará valores de hasta el 97%, lo que contribuirá a la sensación de frescura durante las primeras horas. Se esperan vientos moderados con una velocidad promedio de 8 km/h, acompañando el inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En las horas de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán bajo un [cielo en su mayoría despejado], con la posibilidad de que temperaturas asciendan hasta los 18.2°C como máximo. La velocidad de los vientos aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h. Aunque se espera un ambiente relativamente tranquilo, es recomendable permanecer atento a las posibles variaciones del clima.

Observaciones astronómicas: El amanecer se dará a las 06:56, mientras que el atardecer será a las 17:57, ofreciendo condiciones ideales para disfrutar del día y planificar actividades al aire libre. Con cielos mayormente despejados, los apasionados de la astronomía tendrán una noche perfecta para observar las estrellas y la fase lunar.