Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima en Neuquén para Hoy

En Neuquén, este 12 de diciembre de 2025, tendremos la presencia de un clima parcialmente nuboso a lo largo del día. La temperatura mínima será de 4.9°C, aumentando paulatinamente hasta alcanzar una máxima de 17°C. Los niveles de humedad se mantendrán alrededor del 35%, proporcionando un ambiente fresco y seco. Se esperan brisas moderadas con velocidades que podrían alcanzar los 13 km/h, generando un aire fresco y agradable.

Durante la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo parcialmente nubosas, y se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 17°C. No habrá precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es menor de 1%. Al anochecer, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, haciendo que la noche sea fresca.

Este viernes, el sol hará su aparición en el horizonte a las 08:47 horas y se ocultará a las 18:16 horas, proporcionándonos un total de 9 horas y 29 minutos de luz