Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy, el clima en Río Negro traerá una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, ofreciendo una sensación fresca al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se esperan picos de calor con temperaturas máximas rondando los 17.1°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso mientras los vientos soplarán a una velocidad de 22 km/h. A lo largo del día, la humedad alcanzará un nivel máximo del 82%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer en Río Negro está previsto para las 08:33, y el ocaso será a las 17:51. Este horario astronómico aporta una duración del día de aproximadamente nueve horas, ofreciendo escasas oportunidades para actividades al aire libre prolongadas.