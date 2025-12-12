Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

viernes, 12 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy, el clima en Río Negro traerá una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, ofreciendo una sensación fresca al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se esperan picos de calor con temperaturas máximas rondando los 17.1°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso mientras los vientos soplarán a una velocidad de 22 km/h. A lo largo del día, la humedad alcanzará un nivel máximo del 82%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El amanecer en Río Negro está previsto para las 08:33, y el ocaso será a las 17:51. Este horario astronómico aporta una duración del día de aproximadamente nueve horas, ofreciendo escasas oportunidades para actividades al aire libre prolongadas.