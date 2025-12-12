Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima en Salta

En Salta, el clima para hoy inicia con una mañana fresca, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 3.4°C. El cielo estará mayormente nuboso y no se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día. Este panorama matutino es ideal para aquellos que prefieren el frescor al comenzar su jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día, las nubes persistirán en el cielo salteño. Se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima de 21.2°C. Durante la tarde y noche, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 8 km/h, lo que aportará una sensación de frescura al ambiente. La humedad rondará el 47%, incrementando la sensación de bienestar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:03 horas, ofreciendo un bello amanecer a quienes se encuentren despiertos a esa hora. Por la tarde, se pondrá a las 18:40 horas, cerrando el día con un ocaso igual de destacado.