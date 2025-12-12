Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

viernes, 12 de diciembre de 2025

En la mañana de este viernes, San Juan espera condiciones de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán mínimas de 9.2°C, subiendo hacia los 20.4°C en el transcurso del día. La humedad relativa será de alrededor del 61%, con vientos que alcanzarán los 11 km/h como velocidad máxima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables, con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantendrán cómodas, no cayendo por debajo de los 9.2°C. El viento podría incrementar hasta 11 km/h, proporcionando una agradable brisa en la región. La humedad se prevé que permanezca constante, permitiendo una noche apacible para las actividades al aire libre.

El consejo del día: considerar un abrigo ligero si planeas pasar tiempo al aire libre durante la noche.

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:29 y se despedirá a las 18:37. Estas horas ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar de un tranquilo amanecer o atardecer en San Juan.