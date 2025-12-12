Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, San Luis amanecerá con un clima predominantemente parcialmente nuboso. La temperatura mínima esperada será de 7.5°C, haciendo necesario considerar abrigarse un poco más durante las primeras horas del día. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas en la madrugada, ofreciéndonos un comienzo de día tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las condiciones de cielo parcialmente nuboso continuarán, con temperatura máxima alcanzando los 17.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 36 km/h, sumando frescura al ambiente. Por la noche, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una atmósfera clara y despejada. La humedad relativa del aire se mantendrá en torno al 66%, ofreciendo comodidad a aquellos que deseen realizar actividades al aire libre en la tarde-noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 6:25, mientras que la hora del atardecer está prevista para las 18:24, regalándonos una jornada completa de paisaje diurno. La fase actual de la luna está entre el cuarto creciente y llena, pudiendo dar lugar a unas brillantes vistas nocturnas.

“El clima es el mejor indicador del estado de ánimo de una región. Hoy en San Luis, nos aguarda un día con matices celestiales,” comentó un experto local.