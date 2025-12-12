Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 06:03

Clima en Santa Cruz durante la mañana

Esta mañana en Santa Cruz se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 3.4°C. El viento soplará con una velocidad media de 25 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca. Si tienes planes al aire libre, es recomendable estar abrigado y preparado para las brisas del sur que podrían sentirse con más intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con condiciones de nubosidad variable. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, haciendo el día más fresco que lo habitual para esta época del año. El viento disminuirá ligeramente en velocidad, pero la humedad se mantendrá cerca del 80%. No se espera precipitación, así que los planes al aire libre se pueden llevar a cabo sin el riesgo de lluvias sorpresivas.

“Los patrones de nubosidad y viento hoy en Santa Cruz proporcionan un día fresco pero sin precipitaciones, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre con la vestimenta adecuada.”