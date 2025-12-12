Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Clima en Santa Cruz durante la mañana

Esta mañana en Santa Cruz se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 3.4°C. El viento soplará con una velocidad media de 25 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca. Si tienes planes al aire libre, es recomendable estar abrigado y preparado para las brisas del sur que podrían sentirse con más intensidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con condiciones de nubosidad variable. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C, haciendo el día más fresco que lo habitual para esta época del año. El viento disminuirá ligeramente en velocidad, pero la humedad se mantendrá cerca del 80%. No se espera precipitación, así que los planes al aire libre se pueden llevar a cabo sin el riesgo de lluvias sorpresivas.

“Los patrones de nubosidad y viento hoy en Santa Cruz proporcionan un día fresco pero sin precipitaciones, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre con la vestimenta adecuada.”