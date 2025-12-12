Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima diario

Clima esta mañana en Santa Fe

Durante la mañana en Santa Fe, se anticipa un amanecer tranquilo con el clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7.9°C, proporcionando un inicio de día fresco. No se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, y la brisa será ligera, lo que generará una sensación de frescura agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En horas de la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas en aumento, alcanzando un máximo de 18.5°C. Durante la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, permitiendo disfrutar de un clima apacible. La brisa del día se tornará algo más intensa, con un viento máximo que podría alcanzar los 21 km/h, aunque no comprometerá actividades al aire libre. La humedad se mantendrá moderada a lo largo del día.

En resumen: Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda vestir ropa en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.