Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025
Clima de Hoy
En Santiago Del Estero, el clima matutino de este viernes 12 de diciembre de 2025, promete ser interesante con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que comenzarán desde 9.5°C subiendo gradualmente hacia los 22°C en lo que resta de la mañana. Los vientos soplarán con una velocidad media aproximada de 26 km/h, favoreciendo una sensación fresca. Es un excelente día para actividades al aire libre pero no olviden llevar un abrigo ligero para las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Para la tarde y noche se espera que el cielo permanezca nuboso, aunque las temperaturas seguirán oscilando en torno a los 22°C. La humedad se mantendrá alrededor del 63%, haciendo del ambiente uno bastante húmedo. Los vientos persistirán del oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades en el exterior. No hay precipitación significativa en el horizonte, facilitando una noche tranquila para disfrutar en compañía.
Se recuerda a los ciudadanos cuidar su hidratación debido al porcentaje de humedad presente, que puede intensificar la sensación de calor a lo largo del día.