Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 12 de diciembre de 2025

Clima diario

Mañana

Este viernes en Tierra del Fuego se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, haciendo necesario considerar llevar ropa de abrigo al salir de casa. La clima en la región será favorecido por una humedad del 96%, lo que generará una sensación de frescura. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, provenientes del noroeste, aumentando la percepción de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el clima permanecerá sin cambios significativos. Las temperaturas subirán levemente, alcanzando un máximo de 2.9°C. El cielo continuará estando parcialmente nuboso, por lo que no se esperan lluvias. Los vientos seguirán soplando desde el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h. Se recomienda mantenerse abrigado y protegido del viento para evitar molestias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 12 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 09:54 hrs y se ocultará aproximadamente a las 17:12 hrs. Este fenómeno astronómico regulado por la rotación de la Tierra, nos ofrece horas de luz limitadas en esta época del año, una característica típica de esta región del sur de Argentina.