Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

sábado, 13 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima nos ofrecerá una jornada con condiciones variables. Por la mañana, se prevé que el cielo esté despejado con temperaturas mínimas que descenderán a 7.3°C. La humedad rondará el 47%, lo que generará un ambiente fresco y seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, el clima en Chubut mostrará una tendencia similar, con el mercurio ascendiendo hasta los 14.7°C como temperatura máxima. Los vientos estarán presentes a lo largo del día, alcanzando una velocidad promedio de 22 km/h. No se espera precipitación alguna, asegurando un día relativamente estable en toda la región.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en el cielo nocturno, la salida del sol está prevista a las 08:49 mientras que su puesta será a las 17:51. Sin eventos astronómicos destacados hoy, el espectáculo sobre nuestras cabezas será principalmente el del sol.