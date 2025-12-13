Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima hoy

Para la ciudad de Buenos Aires, el clima hoy se mantendrá parcialmente nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.7°C por la mañana, ofreciendo un fresco inicio al día. El viento será leve, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h, lo cual es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con un nivel de humedad que rondará el 66%, el ambiente podría sentirse un poco húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas llegarán a un máximo de 16°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado. Aunque las probabilidades de lluvia son bajas, no se descartan lluvias aisladas en algunas partes de la ciudad. Los vientos se mantendrán estables, sin superar los 15 km/h, favoreciendo un ambiente agradable para paseos al aire libre. Durante la noche, el cielo seguirá mostrando nubosidad y las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, permitiendo una jornada tranquila.