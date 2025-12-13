Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

El estado del clima en Córdoba para hoy muestra condiciones mixtas. Durante la mañana, se observa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. La humedad relativa es alta, alcanzando un 54%. Los vientos son suaves, con una velocidad media de 10 km/h, predominando del sector noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares. Se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso y las temperaturas aumenten hasta alcanzar los 21.9°C. La humedad disminuirá a lo largo del día, lo cual proporcionará un ambiente más seco. Los vientos se intensificarán ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:38. La fase lunar actual es creciente, lo que proporciona una excelente oportunidad para observaciones astronómicas al anochecer.