Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas

En Corrientes, el clima durante la mañana estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que bajarán hasta los 8°C. Los vientos soplarán a lo largo del día con una velocidad máxima de 9 km/h, lo que generará un ambiente fresco. Además, la humedad alcanzará niveles máximos del 94%, proporcionándonos una sensación de pesadez en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En horas de la tarde y noche, el clima en Corrientes continuará con condiciones mayormente desfavorables. Las temperaturas llegarán a un máximo de 18.8°C. A pesar de no haber precipitaciones previstas, las condiciones seguirán siendo húmedas con un porcentaje de humedad significativo. Vientos leves de hasta 9 km/h seguirán presentes, pero no se espera que estos alteren mucho la percepción térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Durante este periodo, las condiciones lumínicas cambiarán considerablemente, afectando las actividades al aire libre y cualquier observación astronómica potencial.