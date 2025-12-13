Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima en Entre Ríos para la mañana

Esta mañana en Entre Ríos, el clima estará ligeramente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.8°C. A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, con una humedad relativa que podría alcanzar el 82%. Para más detalles sobre el clima, continúe leyendo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Para la tarde y noche, se prevé un clima parcialmente nublado con temperaturas que no superarán los 17.2°C. Los vientos probablemente soplen a una velocidad máxima de 13 km/h, y se espera que las condiciones generales se mantengan favorables para las actividades al aire libre. El impacto de la radiación solar será menor debido a la nubosidad predominante.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

Este sábado, el sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05. La luna tendrá su salida a las 07:22 y se ocultará a las 17:27, permitiendo momentos ideales para observaciones astronómicas justo después de la puesta del sol.