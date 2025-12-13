Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Información Meteorológica

Hoy en Jujuy, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. Se disfrutará de una temperatura máxima que alcanzará los 18.4°C. Se espera que la humedad se mantenga alta, alcanzando un máximo de 85%. A lo largo del día, los vientos se mantendrán con una velocidad máxima de hasta 22 km/h, lo que proporcionará cierta frescura a lo largo de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo en su mayoría nubosas. Aunque el viento se mantendrá en similar intensidad, se espera que las temperaturas sigan rondando niveles confortables, sin grandes cambios. Las probabilidades de precipitación son bajas, por lo que es poco probable que necesites un paraguas al salir. Con estas condiciones, disfrutar de actividades al aire libre puede ser una buena opción.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 8:01 am y se pondrá a las 6:41 pm, permitiéndonos disfrutar de un día de luz más prolongado, perfecto para actividades recreativas. La salida de la luna está prevista a las 7:26 am, mientras que la puesta lunar será a las 6:03 pm, dejando el firmamento libre por la noche para observar las estrellas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Con el tiempo predominantemente nuboso y el viento moderado, se recomienda llevar ropa adecuada para protegerse de la brisa. Aunque el riesgo de lluvias es bajo, siempre es una buena idea estar preparado. Dado que la humedad será alta, es importante mantenerse hidratado y, si sientes fatiga ocular, busca descansar en lugares más frescos.