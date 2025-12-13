Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Condición Climática

Hoy en Mendoza, el clima presenta una jornada con condiciones mixtas. Durante la mañana, experimentarás un clima principalmente nublado, con temperaturas mínimas cercanas a los 6.6°C. El viento será leve, registrando una velocidad promedio de 11 km/h, mientras la humedad alcanza hasta el 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, se espera que el tiempo se mantenga en condiciones similares, con el cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas alcanzando los 17.5°C. Los vientos podrían aumentar su velocidad ligeramente hasta los 13 km/h. Este comportamiento meteorológico pintará un escenario agradable para actividades recreativas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

Según el pronóstico astronómico, el amanecer en Mendoza se producirá a las 8:34 AM, marcando el inicio de una nueva jornada. Por otro lado, el atardecer llegará a las 6:35 PM, despidiéndose el sol en el horizonte para dar paso a una cálida noche estrellada.