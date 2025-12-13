Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

sábado, 13 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy en Misiones, el clima presentará cielos parcialmente nubosos desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas estarán por debajo del promedio con una mínima de 6.8°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h. Ideal para quienes disfrutan de un comienzo de día fresco y sereno, la humedad alcanzará niveles importantes, pero sin indicios de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, las condiciones de tiempo en Misiones no cambiarán significativamente, manteniendo cielos con pocas nubes. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 18.2°C, proporcionando un ambiente templado sin cambios bruscos de temperatura. Los vientos continuarán moderados y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja. Una noche clara será favorable para actividades al aire libre.