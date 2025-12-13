Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Predicciones climáticas

Hoy en Misiones, el clima presentará cielos parcialmente nubosos desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas estarán por debajo del promedio con una mínima de 6.8°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h. Ideal para quienes disfrutan de un comienzo de día fresco y sereno, la humedad alcanzará niveles importantes, pero sin indicios de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, las condiciones de tiempo en Misiones no cambiarán significativamente, manteniendo cielos con pocas nubes. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 18.2°C, proporcionando un ambiente templado sin cambios bruscos de temperatura. Los vientos continuarán moderados y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja. Una noche clara será favorable para actividades al aire libre.