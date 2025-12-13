Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico del clima

El clima en la mañana en Neuquén

Durante la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, el clima en Neuquén presentará condiciones de sol con algunas nubes dispersas. Las temperaturas estarán alrededor de los 4.9°C, generando una jornada fresca para iniciar el día. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 8 km/h desde el noroeste, lo que provocará una ligera sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y la noche, el clima en Neuquén será parcialmente nuboso con temperaturas que subirán hasta los 17°C. La posibilidad de precipitación es baja, pero la humedad máxima rondará el 75%, pudiendo generar una sensación de bochorno. Se espera que los vientos aumenten su velocidad, alcanzando los 13 km/h, lo cual podría traer una brisa más fresca para el final del día.

Observaciones astronómicas

Este sábado, el sol se elevará a las 08:47 am y se ocultará hacia las 06:16 pm, brindando aproximadamente nueve horas y media de luz diurna.