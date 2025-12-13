Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima hoy

El clima en Río Negro comenzará con un cielo despejado durante la mañana, ofreciendo condiciones agradables para actividades al aire libre. Las temperaturas iniciarán en unos frescos 6.8°C, subiendo progresivamente hasta alcanzar los 17.1°C a medida que el día avance. La brisa del este se hará presente, con vientos moderados que alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, pero la probabilidad de precipitaciones será baja. Las temperaturas permanecerán relativamente estables, rondando los 17°C. Se espera que la humedad suba ligeramente, alcanzando hasta un 82%, ofreciendo una sensación de un día húmedo y fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:33, y se pondrá a las 17:51, ofreciendo un total de unas pocas horas de luz solar, aunque el día se mantendrá mayormente agradable. Los entusiastas de las observaciones astronómicas podrán disfrutar de un anochecer despejado. Estos son momentos ideales para disfrutar de las estrellas en la región si las nubes lo permiten. Como siempre, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento al planear actividades al aire libre.