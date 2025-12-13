Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

En Salta, el clima por la mañana será destacado por un cielo parcialmente nuboso, haciéndolo ideal para actividades al aire libre. La temperatura mínima alcanzará los 3.4°C, por lo que se recomienda vestirse con ropa abrigada pero cómoda. La humedad se mantendrá alta, como es típico en estas condiciones.

Para la tarde, el tiempo mostrará un aumento gradual en la nubosidad, con temperaturas ascendiendo a un máximo de 21.2°C. Será un día sin precipitaciones importantes, ofreciendo un clima adecuado para pasear al aire libre.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 8 km/h, asegurando una noche tranquila y acogedora.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, proporcionando un día lleno de luz con una duración total de 10 horas y 37 minutos.