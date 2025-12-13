Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Clima en San Juan por la mañana

Hoy en San Juan, se espera que el clima presente condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los mínimos de 9.2°C y máximos en torno a los 20.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 11 km/h a lo largo del día. La clima humedad será del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el clima en San Juan continuará mostrando un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre 9.5°C y 20.4°C. No se espera precipitación, con una probabilidad de lluvia del 0%. El viento se mantendrá con una intensidad baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El amanecer en San Juan estará previsto a las 08:29, mientras que el ocaso será a las 18:37. Se espera una noche sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una noche parcialmente despejada con un clima cómodo.