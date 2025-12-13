Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima Actual

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 13 de diciembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para hoy en San Luis

Hoy en San Luis, el clima estará caracterizado por una mezcla de sol y nubes durante la mañana. Las temperaturas fluctuarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. El viento tendrá una velocidad media de 19 km/h, aportando una brisa constante a lo largo del día. La humedad máxima alcanzará el 66%, creando un ambiente algo húmedo.

clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

También podría interesarte
Sábado 13 de diciembre de 2025

Sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

En la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.7°C, lo que hará que sea un día cálido pero cómodo. A medida que avanza la tarde hacia la noche, el clima continuará siendo moderado, con temperaturas descendiendo a niveles más frescos cerca del amanecer.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en actividades astronómicas, el amanecer está previsto para las 8:25 AM, mientras que el atardecer tendrá lugar alrededor de las 6:24 PM. Estos tiempos ofrecen una buena oportunidad para observar el cielo en condiciones despejadas.