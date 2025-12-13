Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en San Luis

Hoy en San Luis, el clima estará caracterizado por una mezcla de sol y nubes durante la mañana. Las temperaturas fluctuarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. El viento tendrá una velocidad media de 19 km/h, aportando una brisa constante a lo largo del día. La humedad máxima alcanzará el 66%, creando un ambiente algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.7°C, lo que hará que sea un día cálido pero cómodo. A medida que avanza la tarde hacia la noche, el clima continuará siendo moderado, con temperaturas descendiendo a niveles más frescos cerca del amanecer.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en actividades astronómicas, el amanecer está previsto para las 8:25 AM, mientras que el atardecer tendrá lugar alrededor de las 6:24 PM. Estos tiempos ofrecen una buena oportunidad para observar el cielo en condiciones despejadas.