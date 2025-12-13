Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima y pronóstico

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Para este sábado, el clima en Santa Cruz se presentará con un ambiente parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas matutinas serán frescas, manteniéndose entre los 3.4°C y 7.3°C. La humedad relativa rondará el 80%, sumado a vientos que soplarán desde el sur con una velocidad promedio de 22 km/h. Estas condiciones se mantendrán estables hasta el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance la tarde, el panorama en Santa Cruz continuará siendo de cielos partly cloudy con escasas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, oscilando en torno a los 7°C. La humedad se mantendrá considerable, mientras que los vientos del este seguirán persistiendo con una velocidad media de 22 km/h, aportando una leve sensación de frío. A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse, ofreciendo una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición alrededor de las 09:40 mientras que el atardecer se producirá a las 17:34. Estos eventos astronómicos marcan el inicio y el cierre del día en la provincia de Santa Cruz, permitiendo disfrutar de alrededor de 8 horas de luz diurna.