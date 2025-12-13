Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima Local

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Este sábado 13 de diciembre de 2025, el clima en Santa Fe estará caracterizado por un cielo mayormente despejado durante el transcurso de la mañana. Las temperaturas estarán algo frescas, con un mínimo de 7.9°C al inicio del día, alcanzando un promedio de 15.2°C. Los vientos soplarán del sector norte a una velocidad que rondará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se espera que Santa Fe continúe con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C. La humedad tendrá un promedio del 62%, lo que proporcionará una atmósfera algo cargada pero sin pronósticos de lluvia. Los vientos seguirán constantes desde el norte, con una velocidad máxima de 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

Según el cálculo astronómico, hoy el amanecer en Santa Fe será a las 7:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Estas horas son cruciales para aquellos que disfrutan de las observaciones astronómicas y desean captar el inicio y el final del día con precisión.